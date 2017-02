Turchia: arrestati 2 stranieri, preparavano attentato in Europa

Ankara, 11 feb. (askanews) - Un danese e uno svedese sospettati di aver pianificato un attentato in Europa a nome dell'Isis sono stati arrestati una decina di giorni fa nel Sud della Turchia. Lo ha riportato oggi l'agenzia turca Dogan. I due uomini, un danese di origine libanese di 35 anni, e uno svedese di origine irachena di 38, sono stati entrambi addestrati in Siria ed erano entrati illegalmente in Turchia dodici giorni fa, precisa Dogan. La polizia ha perquisito una casa nella quale i due uomini si nascondevano a Adana, nel Sud del Paese, e li hanno interrogati per dieci giorni, prosegue l'agenzia, secondo la quale i due si erano uniti all'Isis tre anni fa.

I servizi svedesi (Sapo) hanno confermato la notizia al quotidiano Aftonbladet. "Siamo stati informati dai servizi turchi che un cittadino svedese è stato arrestato in Turchia", ha dichiarato la portavoce di Sapo, Nina Odermalm Schei, citata dal quotidiano svedese. "Ci concentriamo ormai per ottenere altre informazioni sull'arresto e per scoprire quello che è emerso dall'inchiesta turca, ha aggiunto. (con fonte Afp)