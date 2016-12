Turchia, ambasciatore russo ucciso sotto gli occhi della moglie

Roma, 20 dic. (askanews) - Ha assistito in diretta all'omicidio del marito Marina Karlova, la moglie dell'ambasciatore russo Andrei Karlov assassinato ieri a bruciapelo da un poliziotto turco all'inaugurazione di una mostra fotografica russa in una galleria di Ankara. Lo riporta il Daily Mail che cita fonti russe. Secondo il giornale britannico, la vedova, dopo il tragico evento, ha avuto un crollo nervoso ed è stata trasportata urgentemente in un ospedale.

Marina Karlova è rientrata oggi in patria a bordo dell'aereo che trasportava il feretro del marito a Mosca. Prima di imbarcarsi sul velivo ha partecipato, straziata dal dolore, ad una cerimonia funebre officiata all'aeroporto Esemboga di Ankara.