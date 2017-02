Turchia, altri 4.500 statali licenziati in seguito a golpe fallito

Roma, 8 feb. (askanews) - In totale 4.464 dipendenti pubblici turchi sono stati licenziati ieri per presunti collegamenti con il movimento legato all'ex imam Fetullah Gulen, ritenuto responsabile per il colpo di stato fallito di luglio. La notizia è stata pubblicata oggi sulla Gazzetta ufficiale, scrive Hurriyet.

Si tratta di 2.585 dipendenti del ministero dell'Istruzione, 893 della gendarmeria, 417 della Direzione generale per la sicurezza, 49 del ministero degli Interni e 520 di altri ministeri, tutti licenziati in seguito al nuovo decreto sullo stato d'emergenza.