Turchia, alla sbarra 29 presunti gulenisti accusati per il golpe

Istanbul, 27 dic. (askanews) - Si apre oggi ad Istanbul il primo processo contro presunti partecipanti al colpo di stato, poi fallito, del 15 luglio per rovesciare il governo del presidente Recep Tayyip Erdogan: alla sbarra vi sono una trentina di poliziotti. Altri processi sono stati già avviati in altre province della Turchia, come ieri a Denizli, dove gli imputati sono circa 60.

Il processo che si apre oggi a Istanbul verrà celebrato nel più grande tribunale della Turchia, un edificio che si trova di fronte alla prigione di Silivri dove già si trovano diversi dei 29 imputati. Di questi, 21 rischiano condanne all'ergastolo se giudicati colpevoli di "tentativo di rovesciare l'ordine costituzionale", "tentativo di rovesciare il governo o di impedirgli di svolgere i suoi doveri". Gli altri 8 rischiano condanne fino a 15 anni di carcere per "appartenenza ad organizzazione terroristica armata".

La regia del colpo di stato del 15 luglio scorso, costato la vita a 270 persone e con 2.000 feriti, è attribuita da Ankara al predicatore islamico Fethullah Gülen, in esilio negli Stati Uniti, cui aNkara ha chiesto l'estradizione. (fonte afp)