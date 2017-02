Turchia, al via più grande processo per golpe luglio: 330 imputati

Sincan, 28 feb. (askanews) - Il più grande processo a carico di imputati di aver partecipato al fallito golpe di luglio scorso si è aperto in Turchia in un'aula di tribunale costruita appositamente, capace di accogliere oltre 1.500 persone. Alla sbarra a Sincan, nella periferia della capitale Ankara, ci sono 330 imputati che rischiano vari ergastoli per la loro presunta partecipazione al tentativo di roovesciare il presidente Recep Tayyip Erdogan. L'agenzia Anadolu ha riferito che oltre 240 imputati sono in custodia. Molti di loro provengono dal comando della scuola di artiglieria di Polatli ad Ankara e sono imputati di omicidio o tentato omicidio. Tra le accuse anche quella di aver tentato di rimuovere il governo e il parlamento della repubblica turca o di aver impedito alle due istituzioni di operare.

Il procedimento si svolge alla prigione di Sincan dove sono in vigore imponenti misure di sicurezza, con un furgone con idranti sul luogo e un drone in volo sulla struttura, mentre le famiglie arrivano per l'udienza. L'aula, che può ospitare 1.558 persone, è gremita di agenti della sicurezza che circondano gli imputati.

Il primo imputato, un cadetto di nome Abdulkadir Kahraman, ha detto al tribunale che la notte del golpe i soldati furono informati dal comandante che si era verificato un attentato terroristico e furono date loro munizioni. Altri imputati hanno rilasciato dichiarazioni simili, come Arif Ozan Demir, che ha detto ai giudici che il comandante li informò di un attacco e chiese di "essere praparati".

Ankara ha accusato del fallito colpo di Stato l'imam islamico Fethullah Gulen, che vive in autoesilio negli Stati uniti, e il suo movimento. La Turchia condanna il movimento di Gulen come terroristico e accusa di appartenenza a organizzazione terroristica anche gli imputati. Il processo è uno dei vari che si sono aperti a febbraio in varie parti del Paese, come a Mugla, nell'ovest, dove 47 persone sono imputate di tentativo di assassinio di Erdogan. Finora il processo più grande era quello di Smirne: 270 imputati tra cui Gulen in contumacia. Dopo il fallito golpe Ankara ha dichiarato lo stato di emergenza e avviato un'ampia repressione, mettendo in custodia cautelare oltre 40mila persone. Lo stato di emergenza è ancora in vigore mentre si apre il più grande processo della storia legale della Turchia.

