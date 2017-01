Turchia, al via nuova udienza processo contro rappresentante Rsf

Istanbul, 11 gen. (askanews) - Una nuova udienza nel processo contro il rappresentante di Reporter Senza Frontiere (Rsf) in Turchia, Erol Onderoglu, e contro due altri militanti accusati di "propaganda terroristica" si è aperta oggi a Istanbul.

Onderoglu, lo scrittore giornalista Ahmet Nesin e la presidente della Fondazione dei Diritti Umani, Sebnem Korur Fincanci, sono accusati di aver partecipato a una campagna di solidarietà con Ozgur Gundem, un quotidiano filocurdo.

Rischiano una pena massima di quattordici anni e mezzo di reclusione, ha dichiarato Onderoglu alla stampa di fronte al palazzo di giustizia. Erano stati arrestati a giugno e trattenuti in carcere una decina di giorni, prima di essere rimessi in libertà condizionata in vista del loro processo, che si è aperto lo scorso 8 novembre.

"Da decenni c'è l'abitudine che giornalisti siano detenuti in modo arbitrario e siano oggetto di sistematici procedimenti giudiziari. Oggi è la volta della società civile nel suo complesso, il movimento dei diritti umani e i giornalisti che subiscono questa sorte", ha detto Onderoglu alla stampa prima dell'apertura dell'udienza.

Una delegazione di Rsf, tra cui il segretario generale Christophe Deloire, è arrivata ad assistere al processo. L'ong ha collocato la Turchia al 151esimo posto nella sua classifica mondiale della libertà di stampa nel 2016.