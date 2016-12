Istanbul, 29 dic. (askanews) - La famosa scrittrice turca Asli Erdogan è apparsa oggi per la prima volta davanti a una corte di Istanbul per rispondere all'accusa di attività "terroristiche".

In carcere da più di quattro mesi, Asli Erdogan è accusata, insieme a otto ex collaboratori del giornale filocurdo Ozgur Gundem, chiuso per decreto, di "propaganda terroristica" e di essere "membro di un'organizzazione terroristica", in particolare del Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk). Tra gli altri imputati figura anche la linguista di fama mondiale, Necmiye Alpay, 70 anni, in detenzione preventiva dallo scorso agosto. Diverse decine di persone si sono radunate davanti al palazzo di giustizia di Caglayan, a Istanbul, sotto la pioggia, per esprimere la propria "solidarietà agli imputati e difendere la democrazia", come precisato alla France presse da Murat, 48 anni. "Questa vicenda è una vergogna per la Turchia, una vergogna per Recep Tayyip Erdogan e una vergogna per l'Europa che non fa nulla per difendere la libertà di espressione", ha detto un'altra manifestante, Leyla Kizilkaya.

Nella sua dichiarazione alla corte, Asli Erdogan ha respinto le accuse e ha chiesto di essere rimessa in libertà: "Sono una scrittrice e lo scopo della mia esistenza è raccontare storie". (fonte Afp)