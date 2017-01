Turchia, 350 diplomatici "gulenisti" cacciati dopo tentato golpe

Cavusoglu: via anche altri 58 dipendenti ministero degli Esteri

Roma, 6 gen. (askanews) - Circa 350 diplomatici sono stati cacciati dal ministero degli Esteri turco dal giorno del fallito tentativo di colpo di Stato in Turchia, lo scorso 15 luglio, per i loro presunti legami con l'organizzazione che fa capo a Fetullah Gulen, che Ankara considera la mente del tentato golpe: lo ha annucniato oggi il ministro degli Esteri Mevlut Cavusoglu.

"408 persone impiegate nel mio ministero sono state espulse dal servizio civile tra il 16 luglio e il 7 nov 2016. In questa cornice, 350 dipendenti in carriera diplomatica e 58 dipendenti in altre categorie sono stati licenziati", ha aggiunto Cavusoglu, citato da Hurriyet.

Il governo ha espulso decine di migliaia di dipendenti pubblici sulla base del fatto che sono stati membri, simpatizzanti o in contatto con il Feto (Fethullah Terrorist Organisation).

Tra i membri del personale del ministero degli Esteri che sono stati licenziati figurano anche gli ex ambasciatori della Turchia all'Unesco, Gürcan Balik, in Canada, Tuncay Babali, e in Costa Rica, Ali Findik. Balik, Babali e Findik sono stati arrestati.