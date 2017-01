Istanbul, 21 gen. (askanews) - Un uomo ha aperto il fuoco contro un'auto della polizia a Istanbul, senza provocare vittime, qualche ora dopo due attacchi in città contro le forze dell'ordine e il partito al potere. Lo hanno riportato i media turchi.

Questa serie di attacchi arriva in un clima di sicurezza degradato e in un contesto politico molto teso in Turchia, Paese scosso da un'ondata senza precedente di attentati. Un uomo ha fatto fuoco contro un'auto della polizia questa mattina ad Esenyurt, quartiere sulla sponda europea di Istanbul, senza ferire gli agenti all'interno. Si è dato alla fuga abbandonando una borsa e una granata, secondo l'agenzia di stampa Dogan.

Ieri sera è stato lanciato un razzo contro la sede della polizia a Istanbul, che ha raggiunto il muro di cinta. E' qui che si trova l'autore dell'attentato in un club privato la notte di Capodanno, rivendicato dallo Stato Islamico. Un altro ordigno è caduto vicino a una sezione del partito al potere, Akp, senza tuttavia esplodere.

(fonte AFP) (segue)