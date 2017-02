Turchia, 26 arresti per attentato Sanliurfa: "E' stato il Pkk"

Istanbul, 18 feb. (askanews) - Le autorità turche hanno arrestato 26 persone nell'ambito delle indagini sull'attentato avvenuto ieri sera a Viransehir, nella provincia di Sanliurfa, che ha causato la morte di due persone, anche un bambino, ed è stato addebitato ai separatisti curdi del Pkk.

"In totale 26 persone sono state arrestate" nel quadro dell'inchiesta, ha spiegato in una nota il governatore. "Riteniamo che l'attentato sia stato compiuto dall'organizzazione terroristica del Pkk", ha aggiunto Güngör Azim Tuna, citato dall'agenzia Anadolu. L'attentato è avvenuto poche ore dopo il passaggio del convoglio del presidente Recep Tayyip Erdogan in tour in Turchia per la campagna referendaria sulla riforma costituzionale. Secondo l'agenzia Dogan è stata impiegata una tonnellata di esplosibo nell'attacco.

(fonte afp)