Tu-154, Difesa russa smentisce errore umano, indagini in corso

Mosca, 10 gen. (askanews) - Il ministero della difesa russo non ha ancora stabilito le cause dell'incidente aereo al Tupolev sprofondato nel Mar Nero la notte di Natale. "Tutte le voci pubblicate da LIFEnews sulle cause, presumibilmente stabilite, per lo schianto del Tu-154 a Sochi sono una sciocchezza assoluta", ha detto il generale Igor Konashenkov, specificando che l'inchiesta sull'incidente che ha provocato la morte di 92 persone, è ancora in corso. "Consideriamo inaccettabile e immorale tentare di affibiare la colpa a qualcuno e inventare conclusioni", ha sottolineato Konashenkov.

L'aereo Tu-154 del Ministero della Difesa russo in volo da Mosca verso la Siria, si è schiantato poco dopo il rifornimento e il decollo nella città russa di Adler, vicino a Sochi. Il media russo Lifenews, che cita fonti vicine all'inchiesta, ha scritto che il velivolo è precipitato a causa di un errore del secondo pilota. Concause sarebbero state l'altezza ridotta e il sovraccarico.