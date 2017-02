Trump supera Putin su stampa russa: poplarità record per leader Usa

Mosca, 2 feb. (askanews) - Criticatissimo all'Ovest, eppure Donald Trump ha superato Vladimir Putin per citazioni sulla stampa russa. Il fatto riveste una sua eccezionalità visto che il leader di Mosca non ha mai avuto rivali per risonanza ormai da parecchi anni, almeno giocando in casa. E il sorpasso compiuto dal nuovo inquilino della Casa bianca non è passato inosservato, tanto che è arrivata subito all'addetto stampa presidenziale Dmitry Peskov la domandina sulla classifica di gennaio delle persone più citate nella stampa russa. "Nessuno sta inseguendo la leadership. Mese dopo mese la situazione può cambiare" è stato il commento di Peskov, che poi ha sottolineato come il numero di menzioni non è equivalente alla popolarità e alla credibilità.

I primi dati venivano dall'agenzia Interfax, che con il suo sistema di analisi di notizie, ha decretato il successo di Trump del mese di gennaio in base alla quantità, dopo aver catalogato più di 202 mila link a materiali di vari media russi di orientamento politico, economico e finanziario sul neopresidente Usa. Putin è sceso in seconda posizione in classifica, con 147.700 citazioni. Terzo posto per il predecessore di Trump, l'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama (61.155 riferimenti, ben distanziato).

Ma la leadership di Trump è arrivata anche per qualità di citazioni, a quanto pare, almeno secondo la società Medialogia che stila ricerche anche con indicatori qualitativi, e non solo quantitativi, vagliando pure il contesto positivo o negativo: qui l'indice mediatico di Trump ha raggiunto un punteggio di più di 1,8 milioni, mentre Putin ha preso 1,15 milioni, secondo la pubblicazione Vedomosti. Insomma per ora la partita mediatica si chiude con uno 0 a 1, ma palla al centro e ancora tutto da giocare.