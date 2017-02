Trump-Putin, Cremlino: si lavora a incontro, ma nessun "patto"

Mosca, 22 feb. (askanews) - Si lavora a un incontro, ma per ora nessun "deal", ossia nessun patto tra Mosca e Washington. Al telefono i presidenti russo Vladimir Putin e Usa Donald Trump hanno discusso di lotta contro il terrorismo e di economia, ma non nel dettaglio. Lo ha detto l'aiutante presidenziale russo Yuri Ushakov, commentando la dichiarazione della Casa Bianca circa la possibilità di un "accordo" tra Mosca e Washington su economia e lotta contro il terrorismo.

Quanto a un incontro, molto atteso, tra i due: "Anche se questo problema non è stato discusso in termini concreti, attraverso i canali diplomatici" ci sarebbero "alcuni progetti che abbiamo noi, e forse che ha la parte americana, ma insieme non abbiamo ancora discusso", ha detto Ushakov, che ha inoltre ricordato che a maggio Bruxelles ospiterà il vertice della NATO, a cui Trump può prendere parte, poi ci sarà il vertice del G20 ad Amburgo.