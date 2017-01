Torna l'aviaria in Repubblica ceca, primi casi in 10 anni

Praga, 4 gen. (askanews) - Le autorità della Repubblica ceca hanno annunciato questa mattina la ricomparsa della influenza aviaria nel paese, dieci anni dopo l'ultimo caso accertato. La positività è stata confermata in due piccoli allevamenti della Moravia meridionale, dove ha colpito più di 100 volatili, e in alcuni cigni trovati morti nella stessa zona, come annunciato questa mattina dal ministro della Agricoltura, Marian Jurecka. Si tratta di un virus ad alta patogenicità del ceppo H5, ha detto Zbynek Semerad, il capo della Amministrazione veterinaria nazionale della Repubblica ceca, lo stesso già rilevato sin dallo scorso ottobre in altri dodici paesi europei, fra cui Gran Bretagna, Francia, Germania e Italia. Già effettuate le operazioni di abbattimento degli animali presenti negli allevamenti, attorno ai quali è stata disposta un'area di isolamento di tre chilometri. Le autorità veterinarie hanno già programmato di disporre l'abbattimento di tutti i volatili presenti negli allevamenti delle zone vicine.