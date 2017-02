Sudan, Bashir ordina liberazione di missionario ceco cristiano

Khartoum, 26 feb. (askanews) - Il presidente sudanese Omar el Béchir ha ordinato la liberazione di un missionario cristiano di nazionalità ceca, condannato a 24 anni di carcere per spionaggio e incitazione all'odio. Lo ha reso noto il ministro degli Esteri di Khartoum.

Petr Jasek, 53 anni, era stato arrestato nel dicembre 2015 e condannato a fine gennaio successivo da un tribunale sudanese per essere entrato nel Paese senza visto, per spionaggio di zone militari e incitazione all'odio fra le comunità, secondo il suo legale.

Jasek, membro della Chiesa fraterna (Cirkev Bratrska), piccola Chiesa protestante ceca, era venuto in Sudan per aiutare i cristiani, secondo i media cechi. Oggi, il ministro degli Esteri sudanese Ibrahim Ghandur ha annunciato in una conferenza stampa congiunta con l'omologo ceco Lubomir Zaoralek la sua liberazione su ordine di Bashir. Jasek ripartirà per il suo Paese con il ministro ceco, ha precisato Ghandur. (con fonte Afp)