Strage Istanbul, figure chiave legate a killer si trovano a Smirne

Roma, 6 gen. (askanews) - Figure chiave nell'ambito della strage di Capodanno al Reina di Istanbul e vicine all'attentatore, ancora in fuga, si trovano a Smirne. Lo scrive il quotidiano Hurriyet che cita nuovi dettagli delle indagini. Inoltre alcuni degli arrestati dei giorni scorsi hanno avuto contatti personali con il killer e sapevano dei progetti dell'attentato, hanno rivelato gli investigatori.

In precedenza era emerso che l'attentatore era partito da Konya su un autobus diretto a Istanbul e che era accompagnato dall' "emiro" "Yusuf Hoca", ma secondo i nuovi dettagli Yusuf Hoca non salì mai sul pullman ed ha lasciato Konya subito dopo l'attentato.

Le autorità, inoltre, stanno indagando sulla possibilità che fosse stato programmato un altro attentato oltre quello del Reina. Una borsa, contenente una pistola e 50 proiettili, era stata caricata su un bus da Konya a Istanbul il 15 dicembre ed era stata affidata al controllore, che però, insospettito aveva dato la borsa alla polizia di Konya. I nomi dei destinatari sul borsone avevano condotto all'arresto di A. Abulizi e O. Asim. Abulizi è legato al quasi omonimo W. Abulizi, che ha avuto a sua volta legami con l'attentatore del Reina e si è spostato da Konya a Smirne dopo Capodanno.

Sempre oggi Hurriyet ha diffuso un video di sorveglianza che mostra l'attentatore del Reina che si nasconde in un parcheggio vicino al luogo dlel'attentato dopo l'attacco. E la polizia ha rilevato che il militante Isis ha inviato immagini da un drone di alcune zone di Istanbul, tra cui Besiktas, Bakirköy e Taksim ai jihadisti all'estero attraverso un'app chiamata "Alrawi". Questa applicazione è stata usata dai militanti da novembre scorso quando l'attentatore è giunto in Turchia ed è stata usata anche per esaminare i programmi di Capodanno di diversi locali e ristoranti.