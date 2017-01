Strage Istanbul, autorità Kirghizistan scagionano Mashrapov

Il 28enne non ha partecipato all'attentato al Reina

Bishkek, 3 gen. (askanews) - Il cittadino del Kirghizistan Iakhe Mashrapov, 28 anni, che era stato indicato come il presunto terrorista dell'attentato al Reina di Istanbul è stato interrogato al suo rientro in Kirghizistan dalla Turchia ed è stato scagionato. Lo hanno riferito le autorità di Bishkek.

"Il comitato per la sicurezza nazionale ha indagato sul possibile coinvolgimento di un cittadino dei Kirghizistan nell'attacco di Istanbul" e "ha inviato una richiesta in questo senso ai colleghi turchi", ha dichiarato Rakhat Soulaymov, portavoce del servizio. Mashrapov è stato poi rimesso in libertà senza alcuna accusa, hanno rivelato i media locali citando il Comitato. Il ministero degli Esteri del Paese ha dal canto suo giudicato "improbabile" il coinvolgimento del cittadino nell'attentato.

Lo stesso Mashrapov aveva dichiarato la sua innocenza in un'intervista rilasciata ai media kirghizi. Secondo AKIpress, Mashrapov stamani è giunto all'aeroporto di Bishkek dalla Turchia. L'uomo ha spiegato che il 1 gennaio è volato a Istanbul da Bishkek per questioni commerciali, ma al ritorno le forze dell'ordine turche lo hanno prelevato dall'aeromobile e interrogato ma poi lo hanno lasciato rientrare a Bishkek. (con fonte afp)