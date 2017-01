Istanbul, 2 gen. (askanews) - Dopo l'assalto, l'uomo è fuggito e probabilmente si è cambiato d'abito. Inizialmente i media turchi avevano riferito che si indossasse un costume di Babbo Natale, notizia successivamente smentita anche dal premier Binali Yildirim. L'identità dell'assalitore risulta, comunque, ancora sconosciuta e il ministro degli Interni Suleyman Soylu ha dichiarato che sono stati messi in campo sforzi imponenti per trovare l'attentatore. "Il pericolo continua", ha scritto in un editoriale per Hurriyet, Abdulkadir Selvi, sottolineando che gli Usa avevano lanciato un allarme per possibili attentati a Ankara e Istanbul per fine dicembre.

L'attentato di Istanbul è stato un colpo ancora più duro perché è avvenuto una città quasi blindata per i festeggiamenti di fine anno. Secondo il quotidiano Hurriyet gli inquirenti ritengono che l'assalitore possa essere collegato alla cellula terroristica responsabile del triplice attentato all'aeroporto Ataturk di giugno in cui morirono 47 persone.

(fonte afp)