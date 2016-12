Strage Berlino, premier slovacco: attacco a identità culturale Ue

Praga, 20 dic. (askanews) - Robert Fico, il premier della Slovacchia, Paese alla presidenza di turno dell'Ue ancora per pochi giorni, ha detto oggi che "il massacro di Berlino, nei giorni che precedono il Natale, è un attacco alla identità culturale dell'Europa". Ha colto l'occasione per difendere la linea del suo governo rispetto alla crisi dei migranti e per ribadire rifiuto delle quote di accoglienza Ue.

"I fatti sono semplici: un migrante arrivato in Germania a febbraio 2016 e che ha ottenuto lo status di rifugiato, ora viene interrogato come sospettato per questo odioso, ripugnante crimine", ha detto Fico, prima che emergessero i dubbi sul fatto che il pachistano arrestato dopo la strage sia davvero l'autore della strage.

"Questo attacco senza dubbio cambierà l'atteggiamento di una serie di Stati membri nei confronti del fenomeno migratorio in se stesso", ha sostenuto Fico, "credo che il vaso della pazienza stia cominciando a traboccare e che l'opinione pubblica in Europa abbia il diritto di aspettarsi misure decisamente più forti".