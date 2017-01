Stoltenberg: sia Nato sia Trump vogliono dialogo con Russia

Bruxelles, 31 gen. (askanews) - Il presidente Usa Donald Trump e l'Alleanza atlantica concordano sulla necessità di dialogo con la Russia da una posizione di forza, secondo il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg. Trump ha molto preoccupato l'Europa con la sua linea morbida su Mosca e con i suoi dubbi su un'alleanza militare vecchia di 70 anni che ha definito "obsoleta", un onere ingiusto per le tasche degli statunitensi. Ma Stoltenberg ha detto che nelle ultime conversazioni telefoniche con Trump e con il segretario ala Difesa James Mattis "tutti hanno convogliato lo stesso messaggio, che gli Stati uniti restano impegnati con la Nato e con i legami transatlantici" ha detto Stoltenberg dopo un colloquio con il presidente bulgaro Rumen Radev al quartier generale Nato.

I leader Nato a luglio scorso hanno autorizzato il più grande dispiegamento militare dell'Alleanza dalla fine della Guerra fredda in risposta all'intervento della Russia in Ucraina e all'annessione della Crimea. Allo stesso tempo hanno promosso il dialogo con una Russia "più assertiva" per garantire trasparenza ed evitare pericolosi malintesi in una fase di maggiori tensioni.

(fonte Afp)