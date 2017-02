Sochi, Fondo. Bronzo a Baudin in 10 km. Russi celebrano Di Centa

Sochi, 24 feb. (askanews) - Un bronzo alle Fiamme gialle con Francesca Baudin, terza classificata nella gara femminile di sci di fondo a Sochi. È la terza medaglia oggi per la rappresentanza italiana dopo i due argenti nello scialpinismo, una per Gloriana Pellissier e l'altra per Manfred Reichegger ai III Giochi Mondiali Militari in corso a Sochi.

Nel fondo oggi la tedesca Theresa Eichhorn ha superato la distanza in 27 minuti e 28,8 secondi. Con un ritardo di 15 secondi è arrivata la francese Coraline Hugue-Thomas, il bronzo è andato all'italiana Baudin, giunta dopo 17,2 secondi.

Il russo Alexey Chervotkin ha invece vinto la 15 chilometri. Secondo il francese Damien Tarantola, e terzo il suo connazionale Paul Golabre. Chervotkin all'arrivo ha commentato la sua vittoria, con una menzione al campione più titolato presente ai Giochi: "Oggi molti atleti hanno preso parte, ma mi piacerebbe parlare Giorgio di Centa dall'Italia. Ha 44 anni ed è ancora in pista; è un grande uomo; mi sorprende sempre".

La terza edizione dei Giochi mondiali militari invernali è organizzata dalla Federazione russa, sotto l'egida del Consiglio internazionale dello sport militare (Cism). Alla manifestazione, che costituisce l'evento di maggiore importanza nel panorama sportivo militare internazionale del 2017, partecipano 26 paesi e quasi un migliaio di atleti. Le Forze armate italiane partecipano con una delegazione composta da atleti appartenenti ai gruppi sportivi militari dell'Esercito e dell'Arma dei Carabinieri e dal personale tecnico e sanitario.

La rappresentativa è composta da 20 unità dell'Esercito e 9 dell'Arma dei Carabinieri che gareggeranno nelle discipline del biathlon, sci nordico, sci alpino, sci orienteering, climbing, short track e sci alpinismo. Ai giochi partecipano anche 11 militari della Guardia di Finanza.