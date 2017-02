Sochi. Fondo, altro bronzo squadra Italia. Baudin: Pista magnifica

Per pochi centesimi Di Centa - Pasini restano giù dal podio

Sochi, 26 feb. (askanews) - Ai Giochi Militari di Sochi Chiara De Zolt Ponte, classe 1998 con Francesca Baudin hanno vinto il bronzo nel cross country specialità team sprint. Non è andata invece altrettanto bene al team maschile, poichè Giorgio Di Centa e Fabio Pasini per pochi centesimi hanno terminato la gara quarti dopo la Finlandia.

Entusiasta di Sochi la Baudin, che non è alla prima medaglia in questi giochi: "Mi piace questo posto. Pista magnifica. Il tempo è bello e soleggiato, e anche il viaggio stesso. Se ci saranno più gare in Russia, io, naturalmente, verrò", ha detto l'atleta italiana.

La fase finale della gara di sci di fondo per le donne ha avuto luogo presso il complesso Laura Ski & Biathlon. La squadra russa composta da Natalya Ilyina e Natalya Korosteleva, ha vinto la medaglia d'oro con 22 minuti e 11 secondi. Il secondo posto è andato al team svizzero di Alina Meier e Fabiana Wiesner, con il risultato di 22 minuti 23 secondi. Il terzo posto è stato preso dagli italiani - Privato Franceska Baudin e atleta Chiara De Zolt Ponte - con il risultato di 22 minuti e 33 secondi. Così le donne atleti russi potrebbero compensare la gara individuale del 24 febbraio, quando la squadra di Russia non ha vinto una sola medaglia.