Snowden in contatto con agenti russi? Accusa Usa contro la talpa

New York, 22 dic. (askanews) - La 'talpa' Edward Snowden è stato in contatto con agenti dell'intelligence russa da quando nel 2013 fece esplodere il cosiddetto "Datagate" avendo diffuso una vasta quantità di documenti sui programmi di sorveglianza attuati dalla National Security Agency (Nsa) americana negli Stati Uniti e all'estero. E' questa l'accusa contenuta in un rapporto pubblicato oggi dalla commissione Intelligence della Camera secondo cui "dal suo arrivo a Mosca, Snowden ha avuto e continua ad avere contatti con i servizi d'intelligence russa".

L'ex contractor della Nsa, che si trova ancora in Russia visto che il suo passaporto Usa fu cancellato subito dopo lo scoppio del Datagate, viene descritto nel documento (con molte parti cancellate) come un criminale disonesto.

Il rapporto - su cui è stato tolto il segreto e che segue la pubblicazione a settembre di un suo sommario - non offre però prove concrete a sostegno dell'accusa.