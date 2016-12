Slovenia, presidente chiede smantellamento barriera anti-migranti

Roma, 22 dic. (askanews) - Il presidente della Slovenia Borut Pahor ha chiesto lo smantellamento della barriera anti-migranti al confine con la Croazia, sostenendo che non ha molta utilità, in commenti pubblicati sul sito internet della presidenza.

"Io credo che dovremmo rimuovere la barriera, tenedo in mente che non è prevedibile in un vicino futuro un'ondata di migranti come quella che abbiamo avuto lo scorso anno", ha detto Pahor.

"Se la Turchia aprisse le sue frontiere ai migranti, cosa che non è prevista per il vicino futuro, avremmo ancora il tempo sufficiente per erigere una barriera di filo spinato e altri ostacoli al confine", ha aggiunto.

La Slovenia ha installato una barriera di qualcosa come 200 km sui suoi 670 km di frontiera con la Croazia.

(Fonte Afp)