Slovenia approva legge per stop a migranti prima di domanda asilo

Un provvedimento da usare in caso di afflusso massiccio

Roma, 26 gen. (askanews) - Il Parlamento sloveno ha adottato giovedì un progetto di legge che autorizza il paese a bloccare i migranti alla frontiera croata, senza offrire loro la possibilità di depositare una domanda d'asilo. Si tratta di una normativa denunciata dai difensori dei diritti dell'uomo.

Questa disposizione, già adottata da Austria e Ungheria, è destinata secondo il governo a evitare che la Slovenia, un piccolo paese di 2 milioni di abitanti, riceva un numero enorme di domande d'asilo in caso di afflusso massiccio.

"Se dovremo ritrovarci in una situazione dove non saremo più in grado di garantire la sicurezza e i diritti dell'uomo dei nostri cittadini e degli stessi migranti, noi li respingeremo verso il paese dal quale sono arrivati", ha spiegato il primo ministro di centrosinistra Miro Cerar difendendo il testo.

Il documento è stato adottato 47 contro 19 sui 90 deputati del Parlamento sloveno.