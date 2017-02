Siria, altri 5 soldati turchi uccisi in operazione contro Isis

Istanbul, 9 feb. (askanews) - Altri cinque soldati turchi sono stati uccisi in combattimento nei pressi della città di al Bab, bastione dell'Isis nel Nord della Siria. Lo ha riportato l'agenzia di stampa turca Dogan affermando che i nuovi decessi portano a 10 il numero dei soldati turchi morti negli ultimi due giorni nella campagna in Siria. L'organo di stampa ha precisato che altri dieci soldati sono stati feriti.

La battaglia per riconquistare la strategica città di al Bab, a Nord di Aleppo, prosegue sia da parte dei turchi con l'operazione denominata "Scudo dell'Eufrate" sia delle truppe di Damasco ma anche delle forze curdo-siriane.

Sempre secondo Dogan, 66 soldati turchi sono stati uccisi in totale in Siria dall'inizio della campagna di Ankara in Siria il 24 agosto scorso, prevalentemente contro l'Isis.