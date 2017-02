Siria, 9 civili uccisi in raid turchi su al-Bab, Turchia smentisce

Beirut, 17 feb. (askanews) - Nove civili sono stati uccisi nella notte in un raid turco sulla città siriana di al-Bab che è in mano ai jihadisti dell'Isis. Lo ha reso noto l'Osservatorio siriano per i diritti umani, ma Ankara ha riferito di aver bombardato obiettivi non civili e di aver ucciso 13 "terroristi".

Secondo l'Osservatorio tra le vittime dell'ultima operazione turca nell'ambito dell'offensiva "Scudo di Eufrate" ci sono tre donne. "Nelle ultime 48 ore i raid aerei turchi e i bombardamenti hanno ucciso 45 civili, tra cui 18 bambini e 14 donne", ha dichiarato il direttore dell'Osservatorio Rami Abdel Rahman dando un dato complessivo.

L'agenzia di stampa turca Anadolu ha scritto che l'esercito turco ha colpito decine di postazioni Isis, sette con raid aerei: "In totale 13 terroristi dell'Isis sono stati uccisi".

