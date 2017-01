Roma, 19 gen. (askanews) - "Noi cerchiamo dialogo e cooperazione. Non ero al corrente del viaggio del treno, ma se a un treno si reagisce mandando reparti armati di mitragliatrici si rischia d'appiccare un incendio pericoloso per l'Europa intera". Così Aleksandar Vucic, il premier europeista serbo, commenta in un'intervista a Repubblica la tensione con il Kosovo, dopo l'invio da Belgrado di un treno con scritte patriottiche nell'ex provincia ribelle.

Vucic si dice "stupito" della decisione delle autorità kosovare. "Inviare reparti speciali al Nord del Kosovo, abitato solo da serbi, contro un treno. Si può litigare, ma schierare reparti armati è irresponsabile", ha commentato. "Abbiamo evitato un grave scontro fisico che avrebbe incendiato la regione intera".

Il premier serbo ha quindi espresso la sua gratitudine nei confronti dell'alto rappresentante Ue per la Politica estera e di sicurezza Federica Mogherini - "ci ha ascoltato più volte", ha spiegato - ed ha annunciato la sua intenzione di protestare "per l'approvazione dell'azione armata da parte dell'ambasciata Usa a Pristina". "La mia priorità", ha aggiunto, "è ricostruire la fiducia e mantenere il dialogo. Confido in Angela Merkel, spero in un pressing Ue".

Quanto al presidente kosovaro Thaci, che accusa Belgrado di voler annettere parte del Kosovo come la Russia ha annesso la Crimea, ha commentato: "È la frase più stupida che abbia mai udito".