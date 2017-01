Serbia rilancia collegamento ferroviario verso il Kosovo

Belgrado, 14 gen. (askanews) - Un primo treno, dipinto con i colori della bandiera serba e la scritta "il Kosovo è la Serbia" in più lingue, una "provocazione" per Pristina, è partito oggi da Belgrado verso il Nord del Kosovo. La Serbia ha rimesso in funzione questa linea 18 anni dopo la fine del conflitto del 1998-1999, affermando di accogliere le esigenze degli abitanti del Nord del Kosovo, regione addossata alla Serbia e abitata in maggioranza da serbi.

Pristina ha reagito chiedendo all'Unione europea di "fermare questo treno illegale" perché un convoglio ferroviario con i colori della Serbia rappresenta una "seria provocazione" da parte di Belgrado. "La Serbia continua a provocare il Kosovo. L'introduzione di una linea ferroviaria illegale rappresenta una ingerenza che minaccia la nostra sovranità ed è la prova che la Serbia vuole destabilizzare il Kosovo", ha dichiarato Edita Tahiri, responsabile kosovara dei negoziati con Belgrado. "Chi può domandare di violare un diritto fondamentale, quello della libera circolazione", ha replicato Marko Djuric, ministro serbo responsabile per il Kosovo presente alla stazione di Belgrado, sottolineando che decine di linee di autobus serbe e kosovare sono già in funzione fra il Kosovo e la Serbia. (con fonte Afp)