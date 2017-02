Serbia, premier Vucic candidato alle presidenziali di aprile

Dovrà vedersela anche con ex collaboratore ultranazionalista Seselj

Belgrado, 14 feb. (askanews) - Il premier serbo Aleksandar Vucic, ex ultranazionalista convertito al liberalismo filo-Ue, sarà candidato alle presidenziali previste ad aprile. Lo ha annunciato la direzione del Partito serbo del progresso (Sns) sottolineando che la candidatura è stata approvata all'unanimità.

Considerato dal 2012 l'uomo forte del Paese, il 46enne ha aumentato la sua popolarità con le riforme economiche mescolate al liberalismo, un carisma e una retorica che si rivolge direttamente al popolo.

Favorito nella successione all'attuale capo di stato Tomislav Nikolic, che conclude il suo mandato a maggio, Vucic dovrà vedersela con quello che fu un suo collaboratore, l'ultranazionalista di estrema destra Vojislav Seselj, prosciolto a marzo dello scorso anno dal Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia che lo aveva giudicato per i crimini commessi durante il conflitto nei Balcani.

Alle presidenziali concorreranno anche due esponenti dei partiti di centro, Vuk Jeremic, che era stato candidato al posto di segretario generale dell'Onu, e Sasa Jankovic, ex mediatore della Serbia e popolare tra l'intellighenzia filo-occidentale.

Teoricamente il ruolo del presidente in Serbia è onorifico ma gli osservatori politici sono convinti che il peso di Vucic sul governo e sul suo partito, insieme alla sua popolarità, gli consentiranno di mantenere di fatto il potere.

(fonte afp)