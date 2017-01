Serbia chiede a Francia di estradare ex premier Kosovo Haradinaj

Belgrado, 10 gen. (askanews) - La Serbia ha chiesto ufficialmente alla Francia l'estradizione dell'ex capo dei ribelli ed ex premier kosovaro Ramush Haradinaj, che è accusato dalla giustizia serba di crimini di guerra.

La richiesta del ministero della Giustizia di Belgrado ha ravvivato le tensioni con Pristina e l'esame del caso potrebbe durare mesi. Haradinaj è considerato un eroe da parte dei kosovari per il suo ruolo nella guerra di indipendenza del 1998-99 contro le forze serbe.

Arrestato il 4 gennaio in Francia all'aeroporto di Bale-Mulhouse per un mandato d'arresto internazionale Haradinaj deve comparire giovedì davanti a un tribunale francese per la conferma o meno della detenzione. L'arresto dell'ex premier, assolto nel 2008 e nel 2012 dalla giustizia internazionale, ha suscitato molto clamore in Albania e in Kosovo.

"Abbiamo inviato la domanda e la documentazione necessaria in francese", ha reso noto una fonte del ministero di Giustizia serbo. La domanda di estrazione si fonda sulle accuse di presunti crimini di guerra commessi da Ramush Haradinaj sui civili serbi tra il 1998-99.

(fonte afp)