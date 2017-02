Serbia, auguri Usa per la festa nazionale non menzionano la Ue

Washington, 14 feb. (askanews) - Gli Stati Uniti hanno inviato come ogni anno un messaggio alla Serbia in occasione della sua festa nazionale, ma senza menzionare le aspirazioni europee del Paese balcanico, come di prassi in precedenza. Un dettaglio che evidenzia il forte cambio di linea della Casa Bianca di Donald Trump rispetto al progetto europeo.

Il Segretario di Stato Rex Tillerson ha diffuso oggi, a due giorni dalla festa nazionale della Repubblica Serba, una breve dichiarazione per augurare a Belgrado "un prospero futuro" , ma nella prospettiva a venire non figura l'Unione europea. Un forte contrasto con il messaggio ricevuto l'anno scorso da John Kerry, segretario di Stato dell'allora presidente Barack Obama, in cui si sottolineava il sostegno americano all'adesione serba all'Ue, a cui la Serbia è candidata dal 2012. La prassi con la precedente amministrazione era di sottolineare la dimensione "euro-atlantica" del Paese ex jugoslava.

"Il nostro plauso va all'impegno della Serbia nel processo di adesione all'Unione europea e relative riforme", scriveva Kerry a febbraio 2016. Oggi Tillerson ha salutato "i continui sforzi della Serbia nella promozione delle riforme economiche, con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente lo stato di diritto e migliorare le relazioni con i propri vicini". (con fonte afp)