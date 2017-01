Milano, 18 gen. (askanews) - I russi di Rosneft danno l'addio a Saras, il gruppo di raffinazione della famiglia Moratti. Il colosso russo in una nota ha ufficializzato di aver venduto, attraverso una procedura di accelerated bookbuilding, l'intera sua quota del 12% a un prezzo di 1,53 euro per azione.

L'investimento in Saras nel periodo 2013-2017 ha permesso a Rosneft di guadagnare oltre 80 milioni (inclusi i dividendi ricevuti). La vendita della partecipazione, spiega il gruppo russo, fa parte di un processo di ottimizzazione del portafoglio in corso, dovuto anche alle restrizioni in atto per le sanzioni che colpiscono la Russia. I proventi della cessione saranno diretti all'implementazione di progetti strategici con altri partner italiani.

Rosneft aveva fatto il suo ingresso nel capitale di Saras nel 2013 e già nell'ottobre 2015 aveva collocato una quota del 9% con una operazione analoga a quella chiusa oggi.