San Marino strizza occhio a legami economici più stretti con Putin

Mosca, 9 feb. (askanews) - L'euro sì, ma le sanzioni europee antirusse non valgono a San Marino. E così le autorità del terzo stato più piccolo d'Europa, si sono dette molto sensibili agli imprenditori del Paese che operano sul mercato russo e su investimenti russi nell'economia della micro repubblica.

Nelle dichiarazioni, citate da Sputnik, di Nicola Renzi Segretario di Stato per gli Affari Esteri, gli Affari Politici e la Giustizia "la presenza più attiva di imprenditori sammarinesi sul mercato russo" viene definita "estremamente importante: stiamo parlando di stretti legami bilaterali e in questo senso siamo molto interessati alla possibilità di investimenti russi sul nostro territorio", ha detto Nicola Renzi, osservando anche che i prodotti agricoli di qualità di San Marino e i prodotti alimentari potrebbero diventare popolari sul mercato russo.

Il segretario di Stato ha anche detto che i materiali da costruzione sarebbero una voce importante e che le imprese potrebbero essere interessate alla creazione di una produzione al di fuori del paese. Inoltre San Marino starebbe prendendo in considerazione l'apertura di un'ambasciata in Russia, con un possibile sviluppo di legami culturali ed educativi.

Nell'agosto 2014 la Russia ha introdotto il divieto di importazione di una serie di prodotti alimentari provenienti Stati Uniti, Paesi dell'Unione Europea, Canada, Australia e Norvegia, che precedentemente avevano imposto le sanzioni alla Federazione. Nella lista dei prodotti vietati sono inclusi manzo, maiale, pollame, pesce, verdure, frutta, formaggi e latticini.

Mosca ha imposto il blocco come rivalsa alle sanzioni disposte dall'Unione Europea in seguito all'annessione della Crimea e alla crisi militare nell'est dell'Ucraina. La Repubblica di San Marino non ha ancora assunto una posizione ufficiale circa le sanzioni applicate dall'Unione Europea alla Russia e quindi, attualmente, non rientra nel novero dei paesi verso i quali Mosca ha disposto l'embargo.