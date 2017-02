Non assunto nulla in guidance 2017

Roma, 23 feb. (askanews) - "L'arbitrato" con i russi dovrebbe essere deciso "nel 2018 e pagato tra il 2018 e il 2019" per questo "non assumiamo nella nelle guidance 2017". Lo ha spiegato il direttore finanziario di Saipem, Giulio Bozzini, in conference call con gli analisti parlando dell'arbitrato con Gazprom per l'annullamento del progetto South Stream.