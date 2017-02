Russia.Accusati tradimento alti papaveri Fsb, collaboravano con Usa

Mosca, 1 feb. (askanews) - Accusati di tradimento. Così secondo i suoi legali la giustizia russa sta procendendo nei confronti del colonnello Sergei Mikhailov, capo della seconda direzione operativa dell'Information Security Center dell'Fsb, uno dei suoi subordinati, il maggiore Dmitry Dokuchaev e il direttore di "Kaspersky Lab" Ruslan Stoyanov. "Tutte le persone coinvolte nel caso sono state accusate di tradimento, non altro", hanno detto i legali secondo le agenzie russe, pur smentendo che nelle accuse ci sia "una collaborazione con la CIA" come in precedenza invece pubblicato dai media russi.

Di fatto sta andando avanti il terremoto che mina i vertici dei servizi di sicurezza russi, emerso a numerose settimane dall'onda d'urto delle accuse americane nei confronti di Mosca, per una commistione di hacker e spie russe impegnate che avrebbero smascherato alcune mosse poco chiare della candidata alle presidenziali Hillary Clinton per favorire l'attuale capo della casa Bianca Donald Trump nella corsa elettorale. Ma a quanto pare le talpe erano ovunque.

Tra le varie indiscrezioni è venuto fuori ora che Mikhailov potrebbe aver allertato gli Stati Uniti. Una ragione per spiegare anche la decisione dell'intelligence degli Stati Uniti che aveva classificato l'inchiesta sull'hackeraggio da parte della Russia.

Gli investigatori ritengono comunque che gli imputati avrebbero trasferito agli USA informazioni di intelligence che costituiscono un segreto di stato. In precedenza il Cremlino ha parlato della mancanza di collegamento tra della sventagliata di arresti all'interno dei servizi FSB e le accuse americane contro i russi di attacchi informatici all'indirizzo del partito democratico americano.

Già una fonte di RIA Novosti e di Sputnik ha riferito che in realtà non appariva la Central Intelligence Agency. Ora lo ha confermato pure l'avvocato, Ivan Pavlov: "No, la CIA nel caso non appare, il paese invece sì, stiamo infatti a parlare di America, ma non della CIA", ha detto.

L'avvocato ha anche negato in questo caso criminale compaia anche il leader del gruppo di hacker Shaltaj Boltaj, Vladimir Anikeev. La scorsa settimana è emerso che nel mese di ottobre era stato preso Anikeev, fondatore del gruppo Shaltai-Boltai, per aver hackerato e diffuso le email da e per diversi funzionari russi di alto livello, tra cui il primo ministro Dmitry Medvedev.