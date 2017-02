Russia, ufficiali giudiziari portano blogger Navalny in tribunale

Mosca, 1 feb. (askanews) - Gli ufficiali giudiziari russi hanno forzatamente portato il blogger di opposizione anti-Putin Aleksey Navalny da Mosca a Kirov, ossia nella città dove è in corso un nuovo processo per il caso di appropriazione indebita che rappresenta una vera e propria discriminante a una candidatura dello stesso Navalny alle presidenziali russe 2018.

Il caso Kirovles ha avuto numerose tappe e ha una storia giudiziaria molto complicata. Un momento chiave è stato quando il Presidium della Corte suprema russa ha annullato la condanna contro il blogger, nemico giurato di Putin, per l'accusa di appropriazione indebita di fondi nella società Kirovles.

Il caso è stato rimandato per una revisione alla corte distrettuale di Kirov. E con la decisione della Corte suprema, è è riapparso il diritto di partecipare alle elezioni per Navalny. Navalny ha così annunciato la sua candidatura al Cremlino. Il dossier Kirovles tuttavia resta aperto e insidioso.

Navalny ad agosto ha fatto appello alla Corte Suprema russa con una richiesta di revisione del caso. La domanda si basava su una risoluzione della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU), entrata in vigore il 5 luglio. A questo si aggiunge una richiesta al Consiglio dei ministri del Consiglio d'Europa per facilitare la revisione della condanna.

Secondo la Corte europea dei diritti dell'uomo in prima istanza nel caso Kirovles il diritto penale è stato "arbitrariamente" interpretato e ci sono gli estremi per "temere" una condanna "di natura politica". Strasburgo aveva quindi condannato la Russia a versare 8.000 euro per danni morali al blogger e figura carismatica dell'opposizione, oltre a 22.893 euro al coaccusato Petr Ofitserov. Secondo la corte, i tribunali russi hanno trovato i due - accusati di appropriazione indebita per 400mila euro ai danni di una società forestale - colpevoli di atti in realtà indistinguibili da regolari attività commerciali. (segue)