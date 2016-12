Russia, Tu 154 schiantato a 510 km orari. Possibile errore umano

Mosca, 27 dic. (askanews) - Il Tupolev 154 si è schiantato sul Mar Nero a una velocità di 510 km orari, poco dopo il decollo in forte 'impennata', confermata anche da testimoni oculari. Secondo quanto ha reso noto il canale televisivo Ntv, pochi secondi prima dell'impatto sull'acqua i piloti avevano tolto i comandi automatici e il muso del velivolo si era ulteriormente alzato. Inoltre, le fonti non escludono che il disastro potrebbe essersi verificato per diversi motivi intervenuti contemporaneamente, in particolare a causa di una combinazione di azioni errate dell'equipaggio e i problemi a uno dei motori. Il primo potrebbe anche essere dipeso dal secondo.