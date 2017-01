Russia, tragedia Tupolev, fonti: scatole nere indicano errore umano

Mosca, 10 gen. (askanews) - Il Tupolev 154 del Ministero della Difesa russo, inabissatosi nel Mar Nero la mattina di Natale, è precipitato a causa di un errore del secondo pilota. Concause sarebbero state l'altezza ridotta e il sovraccarico. Lo riporta il media russo Lifenews, che cita fonti vicine all'inchiesta. Dopo la decrittazione completa delle scatole nere, gli esperti del Ministero della Difesa sono in realtà già in grado di spiegare con precisione le ragioni del crollo, secondo le fonti.

Sarebbe stata quindi una combinazione di diversi fattori: il sovraccarico, e "un errore del copilota in fase di decollo che avrebbe confuso le leve di comando". Sempre second LifeNews quando l'equipaggio ha notato l'errore, era troppo tardi: il pesante Tu-154 semplicemente non ha avuto abbastanza margine di manovra. Il fattore umano noto era riconosciuto come una possibile causa prioritaria.

Il Tu-154 è precipitato la mattina di Natale pochi minuti dopo il decollo da Sochi, dove ha fatto una sosta di rifornimento prima di dirigersi in Siria. La versione principale è considerata un guasto tecnico. In prima battuta il ministero della Difesa ha escluso categoricamente l'ipotesi di un attentato terroristico, che però talora rispunta come un fantasma. Tutte le circostanze smentirebbero tale possibilità, persino lo scalo a Sochi, inizialmente previsto invece in un aeroporto militare. Ma proprio Sochi, alle porte del Caucaso, avrebbe potuto costituire una variabile imprevista, per quello che in genere sono questi voli militari verso la Siria, posti sotto controllo totale delle forze armate.

A bordo c'erano 92 persone: tra loro 65 artisti della Alexandrov, ensemble militare conosciuta in tutto il mondo come il coro dell'Armata Rossa, il loro direttore, il generale (e compositore) Valery Khalilov. E ancora Anton Gubankov, direttore delle attività culturali del ministero della Difesa russo, nonchè autore delle parole de "L'inno dei giusti", eseguito dal coro dell'Armata Rossa nel maggio 2014 in Crimea e considerato uno schiaffo all'Occidente che non riconobbe il referendum, per il passaggio alla Russia della penisola ucraina. A bordo c'era anche la bella Ralina Ghilmanova, solista dell'Armata rossa. Altri militari, nove giornalisti dei tre principali canali nazionali, e l'attivista sociale, filantropa Elizaveta Glinka, nota in Russia come Doktor Liza: fu lei qualche giorno prima della partenza ad annunciare che sarebbe andata in Siria.