Russia, torna in libertà l'attivista dell'opposizione Dadin

Mosca, 26 feb. (askanews) - Le autorità russe hanno rilasciato oggi l'attivista dell'opposizione Ildar Dadim, dopo che la Corte suprema aveva annullato nei giorni scorsi la sentenza di condanna. Dadin, 34 anni, era stato condannato a due anni e mezzo di prigione per "manifestazioni non autorizzate" ed era stata la prima persona ad essere imprigionata in base alla legge introdotta nel 2014 contro le violazioni delle norme sulle manifestazioni.

"Continuerò a oppormi al regime fascista di Putin - ha detto Dadin all'uscita dalla colonia penale siberiana dove ha trascorso quasi 15 mesi - combatterò perchè in Russia siano rispettati i diritti umani". (fonte Afp)