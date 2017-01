Russia, The Banker: Nabiullina miglior governatore banca centrale

Mosca, 5 gen. (askanews) - Elvira Nabiullina è stata eletta dal mensile inglese The Banker, miglior presidente di una Banca centrale europea nel 2016 per il "proficuo lavoro" in Russia a fronte delle condizioni di crisi economica e alla debolezza del rublo. Secondo il giornale finanziario, il capo della Banca centrale russa ha dovuto "manovrare" mentre la crisi economica si sovrapponeva alla svalutazione del rublo e ai problemi nel settore bancario. "La mano forte di Elvira Nabiullina ha contribuito a guidare il Paese fuori dalle difficoltà", si legge.

The Banker ha inoltre sottolineato che all'inizio del 2016 l'inflazione in Russia aveva raggiunto il 12,9%, la più alta dal 2008. Secondo il Fondo monetario internazionale, questa cifra dal 1992 non era mai scesa al di sotto del 6,1%. Tuttavia, grazie agli sforzi della Nabiullina la crescita dei prezzi è scesa al di sotto del 6% entro la fine dello scorso anno (secondo Rosstat, l'agenzia di statistica russa, l'inflazione si attesta al 5,4% nell'anno appena concluso). Nabiullina ha sempre sottolineato la necessità di ridurre l'inflazione per migliorare la crescita economica in Russia.

Il calo dell'inflazione dovrebbe anche portare ad una diminuzione dei tassi di interesse, annota il giornale. Così nel 2016 il tasso di riferimento della Banca centrale della Russia è stato abbassato di 1 punto percentuale, fino al 10%. Inoltre la moneta nazionale, il rublo sta acquistando nuova forza in seguito a un accordo raggiunto da Mosca con i Paesi Opec e non sul prezzo del greggio. Questo ha contribuito a riportare la divisa a livelli discreti, dopo un anno e mezzo di fortissima debolezza negli scambi contro euro e dollaro. L'accordo che prevede un congelmento della produzione, ha visto nella Russia il principale promotore di tale intesa.(Segue)