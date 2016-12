Era stato condannato per omicidio di uno studente

Mosca, 31 dic. (askanews) - Hanno sparato per strada a Mosca a Rasul Mirzaev, lottatore russo molto conosciuto, già accusato a sua volta di omicidio. Secondo le prime informazioni, gli assalitori hanno teso un'imboscata a Mirzaev in un condominio, dove è stato attaccato con una pistola automatica. È stato colpito più volte, anche in viso.

Nell'agosto 2011, Mirzaev nel night club "Garage" di Mosca colpiì lo studente Ivan Agafonov, poi ricoverato in ospedale ed morto alcuni giorni dopo, senza aver ripreso conoscenza. Mirzaev venne condannato a due anni di reclusione, e tuttavia poi il giudice lo rilascò considerando i 15 mesi di custodia cautelare.

Nell'aprile 2013, Mirzaev è tornato sul ring con una vittoria. Mirzaev è imbattuto nella sua carriera di arti marziali miste. Il suo record è attualmente di quattordici vittorie e nessuna sconfitta.