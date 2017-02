Russia, Putin firma legge per depenalizzazione violenze domestiche

Mosca, 7 feb. (askanews) - Vladimir Putin ha promulgato la controversa legge sulla depenalizzazione delle violenze domestiche, che riduce le possibilità delle vittime di ottenere giustizia in tribunale e limita le pene inflitte agli aggressori.

Approvata a fine gennaio quasi all'unanimità dai deputati russi e votata all'inizio del mese dalla Camera alta, la legge firmata oggi dal presidente russo alleggerisce le pene per le violenze commesse in seno alla famiglia, commutando i due anni di carcere sino a ieri previsti in una semplice multa, ad eccezione dei casi più gravi o dei casi di recidiva.

Il testo che ora diventa legge è stato presentato dai deputati conservatori come un mezzo per correggere una "anomalia", ovvero il fatto che le violenze domestiche facessero riferimento al codice penale, mentre le violenze commesse fuori dall'ambito familiare sono competenza del diritto civile.

La legge è stata duramente contestata dagli attivisti per i diritti fondamentali, che vedono nella depenalizzazione un duro colpo alla lotta contro le violenze domestiche, e c'è stato un intenso e variegato dibattito a livello nazionale.

Secondo l'ente russo nazionale di statistica, nel 2015 sono stati registrati 49.579 casi di violenza domestica e di questi 35.899 nei confronti di donne. Nello stesso anno, circa 7.500 donne russe sono state picchiate a morte dai loro compagni, afferma l'associazione ANNA, che assiste le donne vittime di violenze. (con fonte Afp)