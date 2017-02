Mosca, 7 feb. (askanews) - La Russia è pronta ad invitar gli Usa alla riunione in formato a sei per l'Afghanistan, prevista a Mosca a metà febbraio. Lo ha detto l'inviato speciale del presidente russo per il paese asiatico, Zamir Kabulov. Il diplomatico ha tuttavia precisato che "gli americani devono decidere cosa fare in Afghanistan".