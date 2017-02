Russia, polizia a casa di oppositore a vigilia marcia per Nemtsov

Mosca, 23 feb. (askanews) - "A casa sono arrivati i poliziotti: volevano consegnare un avviso della Procura per la marcia del 26 febbraio. Mia mamma li ha mandati a quel Paese". Così l'oppositore russo Nikolay Ljaskin, alleato di Aleksey Navalny in un tweet. Il riferimento è alla marcia che si terrà domenica prossima in ricordo di Boris Nemtsov, ucciso sul ponte che porta al Cremlino due anni orsono, il 27 febbraio.

L'opposizione russa non è la prima volta che ricorda il leader del partito Parnas, Boris Nemtsov, e la sua uccisione sul ponte Bolshoi Moskvoretsky, nei pressi del Cremlino. Sono state circa 7.500 le persone che hanno partecipato alla marcia lo scorso anno, partita silenziosamente da Strastnoi Bulvar e proseguita fino al Prospekt Akademika Sakharova, zona che tradizionalmente ospita i raduni dell'opposizione.

Lo storico oppositore di Vladimir Putin ed ex golden boy di Boris Eltsin venne ucciso esattamente un anno fa con quattro colpi di pistola, mentre stava tornando a casa. Sono numerose le città che ospitano eventi in onore di Nemtsov, dalla regione Nizhniy Novgorod, dove l'ex vice premier è stato governatore negli anni Novanta, a San Pietroburgo, a Yaroslavl sul Volga, città dove Nemtsov era stato eletto nel parlamento locale.