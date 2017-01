Mosca, 25 gen. (askanews) - La giustizia russa ha ordinato il blocco della piattaforma video online Dailymotion, di proprietà del gruppo francese Vivendi, contestando violazioni dei diritti d'autore di una tv locale. Lo riferisce l'agenzia France Presse, precisando di avere appreso dalla holding Gazprom-Media, proprietaria della rete in questione, che "il 2 dicembre un tribunale di Mosca ha approvato la richiesta del canale Piatnitsa di bloccare Dailymotion sul territorio della Russia".

Dato che Vivendi non ha presentato appello nei termini temporali previsti, il verdetto è stato inoltrato all'authority per i media per l'applicazione pratica. Secondo Gazprom-Media, Dailymotion ha diffuso più volte spezzoni di trasmissioni di Piatnitsa, specialiazza in reality-tv.