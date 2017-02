Russia, oppositore avvelenato in condizioni "Critiche ma stabili"

Mosca, 7 feb. (askanews) - "Critiche ma stabili" queste le condizioni dell'oppositore russo Vladimir Kara-Murza secondo il personale medico citato sua moglie Yevgenia.

Al coordinatore di "Open Russia" Vladimir Kara-Murza è stata diagnosticata una "intossicazione acuta da sostanza sconosciuta", ha detto la moglie.

Il 2 febbraio Kara-Murza per la seconda volta in due anni è stato ricoverato in ospedale con sintomi di avvelenamento. Poi, secondo i parenti, Kara-Murza è stato posto in coma farmacologico.

Il senatore repubblicano (ma nemico di Donald Trump) John McCain ha dato spazio sul suo Twitter alle notizie di stampa circa la "misteriosa malattia" del sostenitore del defunto Boris Nemtsov, sottolineando che gli Stati Uniti dovrebbero dire la loro sulla questione. Accusando indirettamente la dirigenza russa del fatto.