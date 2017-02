Russia, Ong: ormai è "legge marziale" su Internet in cirillico

Mosca, 7 feb. (askanews) - Il passaggio alla "legge marziale" per Internet in Russia sarebbe avvenuto nel 2016. Una restrizione fortissima della libertà in rete con social network bloccati e altri siti che secondo una Ong evidentemente non piacciono al potere centrale.

Gli attivisti dei diritti umani del gruppo internazionale Agora hanno presentato la loro relazione annuale sulla restrizione della libertà su Runet, lo spazio virtuale in cirillico con i domini .Ru. Secondo gli attivisti per i diritti umani nel corso dell'anno passato, i russi si trovavano "nelle retrovie di uno Stato belligerante nel cyberspazio".

In Russia nel 2016 sono stati registrati da Agora 116.103 casi di limitazioni della libertà su Internet. Il numero di procedimenti è aumentato di 1,5 volte (da 202 a 298).

Tuttavia un analista di Agorà Damir Gainutdinov al quotidiano Vedomosti ha spiegato che in parte il forte aumento delle restrizioni alla libertà su Internet è causato dal fatto che il Roskomnadzor ha pubblicato le statistiche complete sulle decisioni sul blocco dei siti per il 2016, che prima non erano apparse.