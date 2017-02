Russia, manifestazione anti Sechin: 12 fermi. Coinvolti servizi

Mosca, 9 feb. (askanews) - Gli organi di sicurezza della major Rosneft, insieme con l'intelligence Fsb (Servizio di Sicurezza Federale) e il ministero dell'Interno hanno fermato un tentativo degli attivisti del partito (non ufficiale e filoccidentale) Altra Russia per tenere una manifestazione contro il capo della compagnia, Igor Sechin, nei pressi della sede centrale della compagnia, a Mosca. Secondo il rapporto sul sito, 12 persone sono state fermate. "Un'azione efficace per prevenire la provocazione è stata possibile grazie alle informazioni sulla preparazione di una serie di azioni al fine di screditare il governo, ordinata da strutture pagate da Mikhail Khodorkovsky" dice il rapporto.

La detenzione di 12 attivisti a Interfax è stata anche confermata da un rappresentante di "Altra Russia" Alexander Averin. Secondo lui, gli attivisti sono stati arrestati durante l'azione di fronte alla sede della Rosneft.