Russia, in migliaia sfilano a Mosca in memoria di Boris Nemtsov

Mosca, 26 feb. (askanews) - Migliaia di russi hanno sfilato oggi nel centro di Mosca in memoria del leader dell'opposizione Boris Nemtsov, ucciso due anni fa nei pressi del Cremlino. L'ex premier russo venne ucciso il 27 febbraio 2015 con quattro colpi di pistola mentre attraversava a piedi un ponte con la ragazza.

"Siamo venuti per rendere omaggio all'onestà e al coraggio di Boris Nemtsov - ha detto alla France presse la pensionata Galina Zolina - vogliamo mostrare alle autorità che non abbiamo dimenticato". Circa 15.000 persone, stando alle stime degli organizzatori, hanno sventolato le bandiere russe e mostrato striscioni contro l'intervento russo in Ucraina, a cui Nemtsov si opponeva prima della sua morte.

Le autorità ritengono di aver risolto il caso con l'arresto di cinque uomini ceceni ancora sotto processo, ma la famiglia e i collaboratori di Nemtsov ritengono che l'inchiesta non abbia portato alla cattura della mente dell'omicidio. "L'indagine si è fermata al livello degli esecutori ma non è stato fatto nulla per individuare chi ha ordinato l'omicidio", ha detto alla France presse il legale della famiglia, Vadim Prokhorov. (fonte Afp)